Nähen für Frühchen: Wunderkiste voll Geborgenheit

Nicht nur für ihre drei Kinder und bereits sechs Enkerln saß und sitzt Monika Frühwirth aus Waidhofen an der Ybby gerne an der Nähmaschine. Die 60-Jährige hat mittlerweile rund 1000 (!) Strampler, Bodys, Overalls oder Schlafsäcke für Frühchen gefertigt, die vom Verein Wunderkiste und dessen Zentrale in Drasenhofen an Mütter mit zu früh geborenen Babys weitergeleitet werden.