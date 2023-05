Seilbahn-Förderung: „Wer kassiert wie viel Geld?“

Neos-Chef Oberhofer kontert

Oberhofer fühlt sich falsch verstanden: „Hätte mir Kollege Hörl jemals richtig zugehört, dann wüsste er auch, wovon ich spreche. Ich habe immer behauptet, dass die öffentliche Hand mehr als 200 Millionen Euro Steuergeld in den letzten zehn Jahren in Skigebiete investiert hat. Zur öffentlichen Hand zählt natürlich nicht nur das Land Tirol. Wenn zum Beispiel die Stadt Innsbruck 78 Millionen Euro für den Kauf und Neubau der Patscherkofelbahn ausgibt und dafür nur 200.000 Euro Landesförderungen erhält, dann wurden zusätzlich zur Landesförderung trotzdem 78,2 Millionen an Steuergeld in ein Skigebiet investiert!“