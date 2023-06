Mit dieser KI-App sparen Sie sich den Fotografen

Es klingt fast zu einfach, um wahr zu sein. Doch eine Internetplattform bietet ein Service zur Erstellung von Porträts an, die anhand einer künstlichen Intelligenz erstellt werden. Dazu ist es nur notwendig, mindestens zehn eigene Bilder ins System hochzuladen. Die KI erkennt ihre Gesichtszüge, fertigt in der Folge 100 Porträts an.