Wien: Millionäre werben für Vermögenssteuer

„Armut abschaffen“

Eine einprozentige Steuer auf Großvermögen ab einer Million Euro in Österreich würde nach Schätzungen von Muckenhuber fünf Milliarden Euro bringen. Damit könne man in Österreich „die Armut abschaffen“. Deshalb, so Engelhorn, wolle man nun so lange für Vermögenssteuern werben, „bis es den Leuten so auf den Keks geht, dass sie wirklich umgesetzt werden“. Das habe jede Demokratie selbst in der Hand, ergänzte Shalchi. Er setzt seine Hoffnungen in „junge, demokratisch gewählte Kräfte, die die Parlamente aufmischen“.