Comeback für beliebte Wiener Open-Air-Bühne

Kehrt auch traumhafte Konzertkulisse zurück?

Auch ein anderer Ort könnte schon bald wieder bespielt werden: der Ehrenhof des Schloss Schönbrunn. Dort wird ein neues Konzept für Veranstaltungen ausgearbeitet, da laute Konzerte wegen der Anrainersituation im Schloss nicht optimal durchgeführt werden können. Beratung gibt es dabei von der MA 36 (Veranstaltungen). 2025 mussten hier noch alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden. Wegen Lärmüberschreitung wurden Strafen verhängt. Durch die Absagen gab es für den Veranstalter außerdem einen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich.