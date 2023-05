Aus ehemaligem Inspektor wurde ein Krimiautor

Der Autor ist leidenschaftlicher Schnapsbrenner

Wie bereits in seinem ersten Krimi ermittelt sich Steinlechner durch den doch sehr diffizilen Fall hindurch. Rückschläge inkludiert. Aber auch der Schmäh kommt nicht zu kurz. Und der Leser bekommt auch die ganz normalen Alltagsprobleme der einzelnen Charaktere im Roman mit – ganz so, wie es im realen Leben halt so ist. Dass der zweite Fall den Titel „Rauhbrand“ trägt, hängt übrigens damit zusammen, dass Dullnig ein leidenschaftlicher Schnapsbrenner ist. Er steht regelmäßig am Brennkessel und kennt sich mit der Materie bestens aus. „Ich brenne den Schnaps lieber als dass ich ihn trinke. Das Trinken überlasse ich meinen Freunden“, verrät Dullnig.