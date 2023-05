Olsens Geniestreich ließ Altach-Girls jubeln

Die Partie gegen die Oberösterreicherinnen wurde zum erwartet schweren Spiel. Zwar waren die Rheindörflerinnen von Beginn an überlegen und die blendend aufgelegte Abwehrreihe um Kapitänin Verena Müller ließ auch so gut wie keine Chance zu. Allerdings brachten auch Altachs Torgarantinnen den Ball nicht im Kasten der Gäste unter, was auch an der großartigen Kleinmünchen-Torfrau Julia Zangerl lag, die eine sich lange Zeit als unüberwindbar erwies.