„Gebührenstopp gefährdet Versorgungssicherheit“

Gemeinden würden Kostensteigerung wieder retour geben

Pressl ortet einen „Anschlag auf die Versorgungssicherheit“ und verweist seinerseits auf Experten, welche die Maßnahme als nicht treffsicher einstuften. Laut Pressl seien Müllabfuhr, Kanal- sowie Trinkwasserversorgung Dienstleistungsbereiche, die seit Jahr und Tag ausschließlich nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung im eigenen Rechnungskreisen der Gemeinden oder von Gemeindeverbänden geführt werden. „Damit macht doch ohnehin niemand Gewinn! Über die Gebühren wird allen Nutzern eines Kanal- oder Wasseranschlusses genau das weiterverrechnet, was an Kosten auch tatsächlich anfällt – die Erstinvestition und Erhaltung bzw. Erneuerung inklusive Rücklagenbildung natürlich miteingerechnet. Wenn die Energiekosten steigen, weil in einer Kläranlage viele Pumpen laufen, wird das in weiterer Folge auch dazu führen, dass die Gebühren steigen“, so der Präsident.