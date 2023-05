Ast stürzte im Außerfern auf Holzarbeiter (59)

Verletzter in Klinik geflogen

Der Ast traf den Mann am Kopf und verletzte ihn. Seine Söhne setzten den Notruf ab. Die Bergrettung Reutte rückte an, barg den Verletzten und übergab ihn der Crew des Rettungshubschraubers. Dieser flog den 59-Jährigen in die Innsbrucker Klinik.