Offiziere in Panik: Lage in Bachmut unklar

Am Donnerstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch um etwas Zeit für die Gegenoffensive gebeten und versprochen, dass die Russen eine „böse Überraschung“ erwarten würde. Am Abend des 11. Mai meldeten promilitärische russische Telegramkanäle, dass es jetzt offenbar so weit sei.