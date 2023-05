E-Control: Weniger Steirer wechseln Stromanbieter

Angebote vergleichen lohnt sich

Viele Kunden haben neue Energielieferverträge abgeschlossen und noch eine Bindefrist, was einen Wechsel zu einem möglicherweise günstigeren Produkt verhindert. Für diejenigen Haushalte und Unternehmen, die jedoch die Möglichkeit haben, ihren Anbieter zu wechseln, lohnt sich ein vergleichender Blick in den Tarifkalkulator. „Die Kosten für Neuverträge sinken weiter und bieten oft günstigere Konditionen als laufende Bestandsverträge“, so der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch. Er betont: „Bei bestehenden Verträgen und besonders bei neuen Abschlüssen halten wir Strom- und Gasunternehmen dazu an, ihren Kundeb einen transparenten Überblick über ihre Teilzahlungsbeträge zu geben.“