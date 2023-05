Stellen Sie Ihre Frage an den Vizekanzler!

Kanzler beantwortet Fragen der „Krone“-Leser!

Jetzt sind Sie als „Krone“-Leser gefragt! Stellen Sie Ihre Fragen zu allem rund um den Klimaschutz an Vizekanzler Werner Kogler! Er wird in der einstündigen Sendung „Vizekanzlerstunde“, moderiert von Katia Wagner, am Mittwoch, dem 17.5.2023 beantworten, was Sie wissen möchten. Schreiben Sie Ihre Frage in das obenstehende Feld und schalten Sie nächsten Mittwoch um 21.25 Uhr auf krone.tv ein!