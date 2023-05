Schiefe Optik bei Bauprojekt auf Friedhofsareal?

Zuständigen Ausschuss nicht befragt

Der mit den Friedhofsagenden beauftragte Neos-Stadtrat Philipp Wiatschka schlägt Alarm: „Wir müssen in die Zukunft schauen, dürfen nicht kurzfristig denken. In den kommenden 20 Jahren ist mit mehr als 3300 Bestattungen am Gmundner Friedhof zu rechnen. Der Islamfriedhof wird auf jeden Fall erweitert werden müssen. Der hat aktuell nur rund 40 Grabstellen, Feuerbestattungen sind nicht möglich.“