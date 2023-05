Regeln für KI nehmen Hürde im EU-Parlament

Das Europäische Parlament hat eine europaweite Regelung über Richtlinien zur Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Weg gebracht. Am Donnerstag nahmen der Binnenmarkt- und der Innenausschuss den in den vergangenen Monaten im Rahmen der Initiative „A Europe Fit for the Digital Age“ erarbeiteten „AI-Act“ mit großer Mehrheit an. Mitte Juni soll der Gesetzentwurf im Plenum behandelt werden, bis Jahresende sollen die Verhandlungen mit dem Rat abgeschlossen sein.