Freie Szene übt Kritik an Steiermark Schau

Mehr als 13.000 Besucher in den ersten zehn Tagen - die erste Zwischenbilanz der heurigen Steiermark Schau in der Tierwelt Herberstein ist sehr positiv. Doch es erheben sich nun auch kritische Stimmen - vor allem von den Interessensvertretungen IG Kultur und Das andere Theater: „Das Geld ist vor allem in große Institutionen geflossen, die freie und regionale Kulturszene ist so gut wie gar nicht vertreten“, sagen Andrea Egger-Dörres und Katharina Dilena. Dabei hätte die Schau gerade für sie eine wichtige Plattform sein können - vor allem nach den schwierigen Corona-Jahren.