Pflegemisere: „Bald wird keiner mehr kommen“

Peter Quapil ist sauer. Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen. Zusammen mit seiner Frau Sonja und seiner Schwiegermutter lebt er in einem kleinen zweistöckigen Haus in Wien-Ottakring. Im Erdgeschoß wohnt die Mutter, im oberen Stock das Ehepaar - beide bereits in Pension und selbst über 60 Jahre alt. Die 86-jährige Mutter ist psychisch und physisch erkrankt und benötigt mittlerweile viel Zuwendung. Gemeinsam mit zwei 24-Stunden-Pflegerinnen kümmert sich das Ehepaar um die betagte Frau. Das ging sich bisher mit Pflegegeld, Förderung und der Pension der Schwiegermutter aus. Doch die finanzielle Lage ist angespannt.