Salzburg hat immer Saison!

WO DIE PUPPEN TANZEN

Seit 110 Jahren besteht das Salzburger Marionettentheater, eine Art kleines Opernhaus, denn die aufgeführten Werke sind wie richtige Opern inszeniert. „Die Zauberflöte“, „Fidelio“ oder „Ein Sommernachtstraum“ stehen beispielsweise auf dem Programm. Das Repertoire des Hauses ist groß, bei Touristen besonders beliebt ist auch die Inszenierung des Hollywood-Klassikers „The Sound of Music“. Ein Besuch lohnt sich, die Spielpraxis zählt seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe Österreichs. Philippe Brunner, der künstlerische Leiter: „Die menschliche Fantasie spielt bei uns eine große Rolle, der Zuschauer muss eine enorme Eigenarbeit leisten, um die Wirkung der Marionette für sich selbst eigen zu machen. Das gelingt in 5 bis 10 Minuten, und dann ist der Zuschauer in dieser Welt gefangen, manche sagen sogar, die Puppen haben ja Münder, die Finger bewegen sich. Das passiert alles in der Fantasie des Zusehers, und das ist gerade in unserer heutigen so digitalen Welt umso erstaunlicher, dass das bei Alt und Jung, Groß und Klein immer noch so funktioniert.“