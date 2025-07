Sonne, Beats und ein Linzer DJ auf „Sommermission“

Partyvolk groovte sich warm

Schon am ersten Abend verwandelte sich der Open-Air-Club „Noa“ in eine schillernde Tanzfläche, wo sich Feierwütige aus ganz Österreich zwischen Palmen und Pools warmgroovten. Einer, der dafür gesorgt hat, dass die Beats gleich zum Start in die Vollen gingen: Rene Rodrigezz. Der Linzer DJ und Produzent ist in der heimischen Clubszene, wie bei den Fans von Austria goes Zrce seit Jahren eine fixe Größe.