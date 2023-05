Regierungs-Limbo | Punkte-Lieferanten

Punkte-Lieferanten. „Macht sich die Regierung eigentlich Gedanken, was am Ende einer so groß angekündigten Verhandlung der Minimalkompromiss sein könnte?“, fragt sich in unserer heutigen Ausgabe auch Conny Bischofberger in ihrer „Moment“-Kolumne. Alle möglichen Vorschläge seien bei diesem enttäuschenden Lebensmittel-Preisgipfel abgelehnt worden. Mit den unterschiedlichsten Argumenten. Für die Betroffenen, wie Bischofberger schreibt, „ein Schlag ins Gesicht“. Diese wüssten morgen wieder nicht, wie sie den Einkauf stemmen sollen, und der Politik falle nichts anderes ein, als „komplett unterschiedliche Interessen“ von Handel, Produzenten und Experten zu diskutieren. Tatsächlich gelang es nicht einmal den Hauch einer Lösung, den Schimmer einer Entlastung aufblinken zu lassen. Stattdessen: türkis-grüne Tristesse. Die Opposition schreit laut - und das zu Recht. Sozialdemokraten müssten Höchstsaison haben. Sie beschäftigen sich aber lieber mit sich selbst als mit den Menschen, die sich kaum noch ihr Leben leisten können. Und die blauen Krawallmacher? Die haben gestern einmal mehr gepunktet, ohne etwas tun zu müssen. Die Punktelieferanten sitzen in der Noch-Regierung.