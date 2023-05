Sportflitzer und Mähdrescher auf dem Prüfstand

Dabei sind den erfahrenen Mitarbeitern schon viele nicht nur kuriose, sondern vor allem gefährliche Sachen untergekommen. „Da wird viel selbst gebaut. Das sind zwar spannende Konstruktionen, oft aber alles andere als sicher“, so Zwölfer, der betont, dass man sich schon im Vorfeld auf den Prüfstellen erkundigen könne, was legal sei und was nicht. „So erspart man sich danach den Ärger. Es haben sich nämlich manchmal schon Dramen abgespielt, wenn jemand viel Geld in einen unerlaubten Umbau investiert und die Nachricht erhält, dass er nun alles wieder abmontieren muss.“