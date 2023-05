Kryptobörse Binance setzt Bitcoin-Abhebungen aus

Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance setzt zum zweiten Mal innerhalb eines Tages Auszahlungen der wichtigsten Kryptowährung Bitcoin aus. „Unser Team arbeitet derzeit an einer Lösung und wird die (Bitcoin-)Abhebungen so bald wie möglich wieder öffnen“, teilte das Unternehmen am Montag via Twitter mit.