„Aus tiefem Hass“: Frau stach dreimal auf Ex ein

Eine in Salzburg lebende Bosnierin (43) muss sich am 2. Juli vor den Geschworenen im Landesgericht rechtfertigen: wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben. Im Detail geht es um einen Streit mit dem Ex-Lebensgefährten, und um drei Messerstiche – passiert am 18. Oktober 2023 in einer Wohnung im Salzburger Bahnhofsviertel.