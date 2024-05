Berühmtes Vulva-Gemälde mit roter Farbe übersprüht

Im französischen Metz haben zwei Frauen das berühmte Aktgemälde „Der Ursprung der Welt“ mit roter Farbe übersprüht. Sie wollten damit laut eigener Aussage die Kunstgeschichte herausfordern. Sechs Männer in der Szene seien „Raubtiere“ und „Zensoren“, heißt es in einem offenen Brief.