Streit um Nennung von Namen gedopter Sportler

Sportminister hat seine Hand über den Mitgliedern

Und dazu zählt die USK nicht, die erforderliche Unabhängigkeit ist nicht gegeben. Der Sportminister kann nämlich Kommissionsmitglieder „aus wichtigen Gründen“ vorzeitig und alleine abberufen. „Daher ist nicht gewährleistet, dass die Mitglieder der USK vor Druck von außen, der Zweifel an ihrer Unabhängigkeit aufkommen lassen könnte, geschützt sind“, so der Europäische Gerichtshof in einer Aussendung. „Eine Einrichtung, die nicht unabhängig ist, verletzt das Recht betroffener Sportler auf ein faires Verfahren“, sagt Rechstanwalt Johannes Öhlböck, der die Sportlerin vertritt.