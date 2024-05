Feuerrote Haare! So sieht die neue Momo aus

Neue Momo mit feuerroten Haaren

Alexa Goodall war bislang in kleineren Rollen in Serien wie „The Devil’s Hour“, „Lockwood & Co.“ und „The Long Shadow“ zu sehen. Am 17. Mai startet ihre neue Serie „Ein Gentleman in Moskau“, in der Goodall an der Seite von Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead auftritt. Ihre Momo hat nun rote statt dunkle Haare – aber die Locken sind geblieben.