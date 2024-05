Feiertage: Wann Sie unbedingt tanken sollten

Derzeit gibt es fast jede Woche einen Feiertag – so auch aktuell mit Christi Himmelfahrt am 9. Mai. Wer dieser Tage tanken müsse, sollte dies nach Möglichkeit direkt am Feiertag tun, denn die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeige, dass es am Tag davor oder danach im Schnitt teurer gewesen sei, heißt es seitens des Autofahrerklubs. Wer etwas länger warten kann, sollte erst am Sonntag wieder zur Tankstelle fahren, an dem es – wie auch noch am Montagvormittag – tendenziell günstiger ist.