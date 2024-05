Kogler macht sich für Erdäpfel statt Autos stark

In die Niederungen der Landes- und Kommunalpolitik wagte sich am Dienstag Vizekanzler Werner Kogler. „Es ist Verrat an der Bevölkerung , wenn man ein so massives Straßenbauprojekt über fruchtbarste Ackerflächen bauen will“, nahm der grüne Parteichef die geplante Ostumfahrung von Wiener Neustadt ins Visier.