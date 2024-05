Vingegaard zurück auf dem Rad – Hoffen auf Tour

„Natürlich hoffe ich, bei der Tour starten zu können. Wir wissen noch nicht genau, wie meine Form sein wird und wie die Erholung weiter verläuft, aber ich werde alles dafür geben, eine gute Form zu haben“, sagte der 27-Jährige am Dienstag in einer von seinem Team Visma verbreiteten Videobotschaft. „Es fühlt sich gut an und wird jeden Tag besser. Ich muss mich aber noch von ein paar Dingen erholen.“