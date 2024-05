Ex-ELGA-Chef auf der Bühne mit Corona-Schwurblern

Die sogenannten RKI-Files – die veröffentlichten Beratungsprotokolle zu Corona in Deutschland – haben für viel Rumoren gesorgt. Zahlreiche Schwärzungen darin sind Wasser auf die Mühlen von Impfskeptikern. Zu den Protokollen findet am Dienstagabend auch in Wien eine Diskussionsrunde statt. Neben mehreren Schwurblern nimmt auch der frühere ELGA-Geschäftsführer daran teil. Er grenzt sich von den anderen Teilnehmern ab.