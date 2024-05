OPCW: Belege für Chemiewaffen „unzureichend“

Die Lage im Kriegsgebiet in der Ukraine bleibe aber schwierig, hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme der Organisation. Die OPCW sei äußerst beunruhigt über den möglichen Einsatz von Chemiewaffen. In der vergangenen Woche hatten die USA mitgeteilt, dass Russland chemische Stoffe als Waffe in der Ukraine eingesetzt habe. Russland dementierte die Vorwürfe.