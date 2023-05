Die besten Momente der Krönung von Charles III.

Dritte Reihe für Harry, Buhrufe für Andrew

Prinz Harry ist bei der Krönung seines Vaters nur Zaungast gewesen. Die prachtvolle Krönungszeremonie für den König war das erste Mal, dass Harry wieder mit Vertretern der königlichen Familie zusammentraf, seitdem er im Jänner seine umstrittene Autobiografie veröffentlicht und dort wie auch in mehreren Fernsehinterviews seine royalen Angehörigen heftig kritisiert hatte. Und so wurde Harry bei der prunkvollen Zeremonie in der Westminster Abbey in die dritte Reihe verbannt - deutlich weiter hinten, als es nach seinem Rang als Fünfter in der Thronfolge eigentlich üblich gewesen wäre. In der gleichen Bank, in der hintersten Ecke an einer Säule, saß sein Onkel Prinz Andrew, der wegen Missbrauchsvorwürfen in Ungnade gefallen ist. Auf dem Weg zur Kirche war Andrew von Schaulustigen ausgebuht worden.