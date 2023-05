VdB bei Krönung: „Gute Gelegenheit, zu ratschen“

Hat bei Ihnen die Bewunderung oder die Verwunderung überwogen?

Naja, hm. Ich wusste ungefähr, was auf uns zukommt. Man bekommt eine dicke Broschüre in die Hand, wo man mitlesen kann, wer was sagt und wann man aufstehen soll und wann man sich wieder hinsetzen soll. Also das ist alles perfektes Protokoll - eine Mischung aus Be- und Verwunderung.