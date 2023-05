Krönung von Charles III. und Camilla hat begonnen

Nach der Krönung am Samstag wird in Großbritannien noch über das verlängerte Wochenende fleißig weiter gefeiert. Am Sonntag sind landesweit Straßenfeste, Tee-Partys und andere Veranstaltungen geplant, die Menschen sollen sich in Clubs, Parks oder der Nachbarschaft treffen. Am Sonntagabend findet auf Schloss Windsor zudem ein „Krönungskonzert“ statt.