Prinz Louis stahl am Ende wieder allen die Show

Louis sang „God Save the Queen“

Besonders viel Entzücken sorgte Louis nämlich mit einem kleinen Patzer am Ende der Zeremonie. Statt „God Save the King!“ sang der Kleine nämlich ungeniert „God Save the Queen!“ mit. Da kann man schon mal durcheinanderkommen, fanden auch die Fans. „Dass Prinz Louis ,God Save the Queen‘ gesungen hat, hat mir den Tag gerettet“, musste etwa ein Fan auf Twitter schmunzeln. Ein anderer bezeichnete diesen kleinen Patzer gar als „ikonischsten Moment dieses Spektakels“.