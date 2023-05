Südukraine: Moskau ordnet Teilevakuierung an

70.000 Menschen sollen umgesiedelt werden

Man wolle etwa 70.000 Menschen von der Front entfernen und tiefer in die ukrainische Region umsiedeln, so die TASS unter Berufung auf Behörden. Als Grund dafür führte Balitskyj die ukrainische Armee an, die in den vergangenen Tagen den Artilleriebeschuss intensiviert habe.