Wagner-Chef fordert Munition - kündigt Rückzug an

Rückzug aus Bachmut am 10. Mai

Jeder zweite Soldat der Söldnertruppe soll laut Schätzungen von Experten sein Leben am Schlachtfeld der Ukraine verlieren - stimmen diese Vermutungen, so wäre die Sterberate in der Gruppe weitaus höher als in anderen Kampfverbänden. Prigoschin sprach kürzlich von „stapelweise tausend Leichen“ pro Tag. Er drohte bereits zuvor mit dem Abzug seiner Truppen aus Bachmut, sollte sich an der Versorgungslage nichts ändern, am Freitag nannte er nun auch ein geplantes Datum für diesen Rückzug: Am 10. Mai will er diesen nun umsetzen. Das ist nur ein Tag nach den Feiern zum Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland am 9. Mai. Die Feierlichkeiten in der russischen Hauptstadt schließen unter anderem eine prestigeträchtige Militärparade ein.