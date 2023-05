Fünf gute Tipps, um im Alltag Geld zu sparen

Lebensmittel retten

Webseiten und Apps helfen beim Retten von Lebensmitteln und schonen zudem noch die eigene Geldtasche. Über „Too Good to Go“ bieten Supermärkte und Gastronomen etwa unverkaufte Produkte an, die man günstiger erwerben kann. Gutes Gebäck vom Vortag gibt es etwa deutlich billiger beim Sorger am Grazer Franziskanerplatz und bei Pane von Martin Auer in der Mariahilfer Straße.