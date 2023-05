So zart, so saftig: Gefüllte Hühnerbrust & Gnocchi

Zutaten gefüllte Hühnerbrust:

2 Hühnerbrüste, 2 EL Bärlauchpesto, 50g Obers, Salz Pfeffer, Zitronenzeste

Zubereitung: 1 Filet wie ein Schnitzel flach klopfen. Das 2. Filet klein schneiden und mit Obers und Pesto zu einer feinen Paste mixen. In das ausgeklopfte, zweite Filet streichen und in Frischhaltefolie einrollen. In ca. 85°C heißem Wasser 10-12 Minuten pochieren. Aus der Folie nehmen, trocken tupfen und in Öl goldbraun anbraten.