Radlader stürzte fast 200 Meter über Felswand

Die Feuerwehr Heiligenblut musste den schwer verletzten Arbeiter bergen. Anschließend wurde der 64-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt geflogen. „Der Radlader, welcher abzustürzen drohte, wurde durch die Feuerwehr Heiligenblut und Feuerwehr Großkirchheim zurückgehängt und so bis zur Bergung gesichert“, so die Polizei.