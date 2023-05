Steirische WM-Hunde verlieren Trainingsstätte

Hilfe wird dringend benötigt

Es heißt also umziehen - doch bis jetzt scheitert es noch am Wohin. Denn jeder soll seine Hunde zwar ausbilden lassen - der Verein bietet Welpen- und Junghunde-Ausbildungen, Agility, Stöberarbeit und vieles mehr - doch keiner will offenbar einen Übungsplatz in seiner Nähe haben. „Eine Bundesstraße stört Anrainer nicht so sehr wie Hunde“, sagt Koinegg.