Täter demolierten Stangen und Bank in Umhausen

Eine wahre Spur der Verwüstung zogen unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 9 Uhr am Sonntag. Dabei demolierten die Vandalen in Umhausen nach einem Fest mehrere Straßenleitpflöcke samt Schneestangen und schmissen diese zum Teil in ein angrenzendes Feld. Danach rissen sie eine Holzbank aus dem Boden und beschädigten diese. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.