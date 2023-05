Tiroler Landesrätin nicht für kürzere Arbeitszeit

Am 1. Mai 1856 wurde am anderen Ende der Welt, nämlich in Australien, der 8-Stunden-Tag von der Bevölkerung gefordert. In Anlehnung daran gab es schließlich am 1. Mai 1886 einen Generalstreik in den USA - mit der gleichen Forderung. In letzter Zeit werden wieder Stimmen für eine erneute Arbeitszeitverkürzung laut. Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) hält davon nichts. Eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohn kann sie sich vorstellen, aber nur, wenn die Arbeitszeit nicht verkürzt wird.