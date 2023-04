Weiter Licht und Schatten am Tiroler Arbeitsmarkt

Bei 12.979 Arbeitslosen und geschätzten 363.000 unselbständig Beschäftigten (plus 10.000 Beschäftigte im Vorjahresvergleich) betrug die Arbeitslosenquote im März 2023 in Tirol 3,5 Prozent. Im Bundesländervergleich habe Tirol somit hinter Salzburg (3,4 %) die geringste Arbeitslosenquote. Bundesweit liegt der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei 0,9 Prozent - aktuell gibt es in Österreich 259.440 Arbeitslose.