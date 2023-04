„Auch Schulen ziehen unser Betreuungspersonal ab“

Mit den Tagesmüttern hat die Organisation 1993 in Vorarlberg begonnen. In den besten Zeiten betreuten die Frauen und Männer in ihren eigenen vier Wänden um die 500 Kinder. „Diese Zeiten sind vorbei“, sagt Angelika Hagspiel, seit 15 Jahren Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens, das vielen Vorarlbergern noch als Vorarlberger Tagesmütter gGmbH geläufig ist.