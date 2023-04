EU modernisiert Rahmen für Standardpatente

Die EU-Kommission will mit der Verordnung nun Klarheit schaffen, damit der Patentwildwuchs die Entwicklung vernetzter Produkte und Dienste nicht behindert. Selbstregulierung habe sich als unwirksam erwiesen, erklärte die Behörde in Brüssel. Da eine amtliche Prüfung sämtlicher Patente zu aufwendig ist, soll die EUIPO nur ausgewählte SEP unter die Lupe nehmen. In Datenbanken sollen die Rechteinhaber ihre Gebühren festhalten. Sie können von Nutzern angefochten werden, es folgt dann ein außergerichtliches Vermittlungsverfahren von maximal neun Monaten Dauer.