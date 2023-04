Räuber überfällt Trafik: Mitarbeiter schlägt zu

Auch Raub in Café wurde aufgeklärt

Aufgeklärt wurde auch ein Raub auf ein Café vor zwei Wochen in der Meidlinger Malfattigasse. Die beiden Räuber kamen zunächst in das Lokal und bestellten Getränke. Nach dem Konsum soll einer der beiden Männer eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe - vermutlich einer Schreckschusspistole - bedroht, Bargeld gefordert und auch in die Luft geschossen haben. Die Tatverdächtigen konnten mit Bargeld und einer Flasche Alkohol flüchten.