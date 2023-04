Kern für Doskozil: Nun erntet Ex-Kanzler Shitstorm

Rendi-Wagner will Kerns Outing nicht kommentieren

In einem Posting auf seiner Facebook-Seite schreibt Ex-Kanzler Christian Kern hingegen, dass die SPÖ mit Doskozil die besten Chancen habe, Schwarz-Blau zu verhindern. Am Donnerstag ist Kern Gast bei dessen „Freundschaft-Tour“ in Neudörfl. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner wollte Kerns „Outing“ indessen nicht kommentieren.