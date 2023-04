Rendi-Wagner: „Muss nicht alles kommentieren“

Forderungen der SPÖ für das Gesundheitssystem

Einmal mehr forderten die beiden mehr Studienplätze an den Medizin-Unis, aber auch mehr Ausbildungsplätze in der Pflege bzw. auch ein Ausbildungsgeld. Am Ende des Tages müsste eine gesellschaftlich besserer Stellenwert und eine höhere Entlohnung des Pflegepersonals herausschauen. Im niedergelassenen Bereich pochte Rendi-Wagner auf einen Ausbau des Hausarztsystems mithilfe von Primärversorgungszentren. Diese und noch andere Vorschläge wollen die Roten am Donnerstag Gesundheitsminister Johannes Rauch schmackhaft machen.