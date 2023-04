Jetzt fix: Kern steigt für Doskozil in den Ring

„Doskozil hält, was er verspricht“

Via Facebook erklärte Kern nun seine offizielle Rückkehr auf die politische Bühne: „Mit Hans Peter Doskozil und Andreas Babler stehen zwei Kandidaten zur Auswahl, die das Profil der SPÖ schärfen und sie für neue Wählergruppen öffnen könnten. Hans Peter Doskozil hat im Burgenland bewiesen, dass er hält, was er verspricht. Er hat der SPÖ wieder Glaubwürdigkeit bei ihren WählerInnen gebracht. Er geht neue Wege, bietet Verlässlichkeit und Gestaltungskraft. Sein linker Politikmix ermöglicht ihm in seinem Bundesland Mehrheiten in allen Bevölkerungsgruppen.“