Warum Technikfirma in Wien Frauen bevorzugt

Der Fachkräftemangel hat dem Bestreben, Frauen in die Technik zu bringen, Aufwind gegeben. Doch wenn sich junge Mädchen dann entscheiden, in männerdominierte Branchen zu gehen, wird es ihnen schwer gemacht. Das zeigte sich bei einem Betriebsbesuch in der Mechatronik-Firma Peter Merten in der Donaustadt. 85 Mitarbeiter stellen hier Druckmaschinen her, die dann in die ganze Welt ausgeliefert werden. Seit mittlerweile fünf Jahren sind an der Herstellung auch Frauen beteiligt. Das Betriebsklima profitiert enorm davon. Indes zeigt die Joboffensive „50plus" Wirkung.